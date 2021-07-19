70-летию со дня рождения Арутюна Топикяна будет посвящен концерт произведений армянских композиторов
70-летие со дня рождения хормейстера, основателя Ереванского государственного камерного хора, многолетнего художественного руководителя и дирижера, заслуженного деятеля искусств Республики Армения Арутюна Топикяна поклонники его искусства отметят концертной программой.
Как передает «Арменпресс», юбилейный вечер состоится 23 июля в Доме камерной музыки им. Комитаса.
На концерте выступит Ереванский государственный камерный хор (художественный руководитель и хормейстер Кристина Восканян).
Прозвучат произведения Комитаса, Тиграна Мансуряна, Ерванда Ерканяна, Давида Галаджяна, Григора Аракеляна.
Основанный в 1996 году Арутюном Топикяном Ереванский камерный хор за короткое время завоевал свое особое место в армянском музыкальном сообществе, будучи признанным авторитетным исполнительным коллективом Армении и в 2009 году получил государственный статус, переименовавшись в Ереванский государственный камерный хор (ЕГКХ).
Многие записи хора под руководством Топикяна архивированы в фонде общественной радиокомпании Армении.
Маэстро Арутюн Топикян часто сотрудничал и способствовал представлению произведений для хора современных молодых композиторов. За значительный вклад в искусство Топикян неоднократно удостаивался государственных наград.
Известный армянский хормейстер Арутюн Топикян ушел из жизни 26 октября 2020 года.
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