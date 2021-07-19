СМИ: не менее 13 полицейских убиты бандитами на северо-западе Нигерии

По меньшей мере 13 полицейских погибли, попав в бандитскую засаду в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что инцидент произошел вечером в воскресенье. По словам представителя местного отделения полиции Мохаммеда Шеху, полицейский патруль подвергся нападению, приехав по вызову местных жителей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"К сожалению, тринадцать полицейских погибли", - приводит агентство слова Шеху.

Он добавил, что жители штата жаловались на преступную группировку, похищающую людей и крупный рогатый скот. По его данным, преступники прячутся в лесах.