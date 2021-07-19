Посольства США и ряда других западных стран в Кабуле призвали движение "Талибан" (запрещено в РФ) немедленно прекратить наступление своих боевых отрядов. Об этом сообщил в понедельник афганский телеканал Ariana News.

"Дипломатические миссии Австралии, Великобритании, Германии, Дании, ЕС, Испании, Италии, Канады, офиса высокого представителя НАТО, Нидерландов, Республики Корея, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Японии, аккредитованные в Исламской Республике Афганистан, призывают к незамедлительному прекращению наступления боевиков "Талибан", которое сводит на нет усилия по достижению политического решения конфликта, приносит страдания и делает беженцами мирных жителей, - приводит телеканал заявление дипломатов. - Мы осуждаем продолжающееся преднамеренное убийство людей в Афганистане, разрушение жизненно важной инфраструктуры, а также угрозы, заявления и другие шаги, направленные против достижений афганцев за последние 20 лет, которые мы решительно поддерживали",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Наступление "Талибана" входит в прямое противоречие с его утверждениями о поддержке мирного решения конфликта и с Дохийским мирным процессом, - отмечается в заявлении. - Оно привело к гибели мирных афганцев, в том числе через преднамеренные убийства, к перемещению мирных жителей, грабежам и сожжению жилищ, разрушению жизненно важной инфраструктуры и ущербу для сети коммуникаций".

Накануне в Дохе (Катар) завершилась двухдневная встреча делегации высокого уровня из Афганистана и представителей талибов. По итогам стороны приняли краткое заявление о намерении продолжить мирные переговоры на высоком уровне.