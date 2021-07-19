В составе олимпийской сборной Грузии в Токио будет выступать спортсмен армянской национальности

В составе сборной Грузии на Олимпийских играх в Токио будет выступать спортсмен армянской национальности. Беник Абраамян, многократный чемпион и рекордсмен Грузии, участник пяти Панармянских игр, победитель четырех последних игр и рекордсмен по метанию ядра (легкая атлетика) Панармянских игр (19,26 м) - житель Тбилиси.

Как передает «Арменпресс», для 36-летнего Беника Абраамяна игры в Токио - вторые, он в 2016 году в составе сборной Грузии участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Грузия на Олимпийских играх в Токио выступит по 11 видам спорта: борьба, дзюдо, тяжелая атлетика, легкая атлетика, фехтование, плавание, теннис, бокс, карате, художественная гимнастика и стрельба из пистолета. Всего выступят 35 спортсменов.