Армен Саркисян поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с Днем рождения

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю Дня рождения направил канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель поздравительное послание. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента РА.

В поздравительном послании президента в частности, говорится:

«Ваш личный вклад в укрепление армяно-германских отношений и расширение сотрудничества в различных сферах весьма значителен.

Я высоко ценю наши двусторонние отношения, основанные на взаимном доверии, уверен, что они будут способствовать постоянному развитию и углублению сотрудничества между двумя странами.

С теплотой вспоминаю наши встречи в Ереване и Берлине, в результате которых были достигнуты договоренности, последовательная реализация которых армяно-германскому партнерству придаст новое качество, во благо наших народов».