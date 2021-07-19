В Армении подтверждено 92 новых случая заражения COVID-19, вылечились 96 зараженных

По состоянию на 11:00 19 июля в Армении подтверждено 92 новых случая заражения COVID-19, 96 заболевших вылечились, есть 3 летальных исхода. За последние сутки проведено 3 554 теста. Всего проведено 1 271 171 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 227 522 случая заражения COVID-19, 218 427 из которых вылечились, есть 4 569 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 414 пациентов.