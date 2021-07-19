Таможенники Армении и Ирана обсудили вопросы, связанные с большим пассажиропотоком

На КПП Мегри состоялась встреча руководящего состава Южного таможенного управления КГД Республики Армения и таможенного поста Мегри с руководящим составом таможенного пункта Нордуз Исламской Республики Иран.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

В ходе встречи, в частности, были обсуждены вопросы, связанные с работами по модернизации, с большим пассажиропотоком за последний период и с обусловленным этим накоплением, а также текущие вопросы, вытекающие из таможенной деятельности.