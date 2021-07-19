Член КЗК участвовала в заседаниях межправительственных экспертных групп UNCTAD

Член Комиссии по защите конкуренции Шушан Саргсян в онлайн формате участвовала в 5-ом заседании Межправительственной экспертной группы по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей и политики Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) и в 19-ом заседании межправительственной экспертной группы по вопросам законодательства и политики конкуренции. Об этом «Арменпресс» сообщили в Комиссии по защите конкуренции.

Повестка дня заседаний включала широкий спектр вопросов, касающихся сотрудничества в области конкуренции. В частности, на 19-ом заседании межправительственной экспертной группы по законодательству и политике конкуренции были обсуждены законодательство, политика и регулирования конкуренции в цифровую эпоху, вопросы, касающиеся пропаганды конкуренции, осуществляемой в ходе и в посткэпидемический период COVID-19, основные результаты и перспективы деятельности рабочей группы по борьбе с трансграничными антиконкурентными соглашениями (картелями) Конференции ООН по торговле и развитию. В составе рабочей группы были и члены Комиссии по защите конкуренции Армении Айк Карапетян и Шушан Саргсян.

В своем выступлении Шушан Саргсян подчеркнула роль совместных инициатив по процедурам поддерживания эффективного контроля за ограничительными действиями на международном и региональном уровнях. Она также поддержала инициативу Российской Федерации по борьбе с трансграничными картелями.

Обсуждались вопросы, связанные с международным передовым опытом применения антимонопольного законодательства против трансграничных картелей, были представлены экспертные оценки и доклады по законодательству и политике конкуренции.