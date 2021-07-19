Участник конкурса-фестиваля «Славянский базар» обещает вернуться с победой

С 14 по 19 июля в Беларуси, в Витебске проходит ежегодный Международный конкурс-фестиваль «Славянский базар». Армению на нем представляет 12-летний Карлен Маргарян.

«Когда я узнал, что выбрали меня, со мной творилось что-то невероятное, когда я пришел в себя, сразу позвонил родителям, чтобы сообщить им эту новость. Но спустя несколько часов я понял, что на мои плечи возложена большая ответственность, которую я должен с честью преодолеть», - рассказал «Арменпресс» армянский участник конкурса этого года.

Хотя этот фестиваль - его дебют, он уверен, что домой вернется с победой. «Конечно, есть тревога, волнение, потому что я впервые участвую в конкурсе, и я не знаю, что меня там ждет, но мои учителя, как и руководитель делегации Вреж Киракосян на ежедневных занятия мне передают столько опыта и уверенности, что мне уже кажется, что я участвую в них не впервые», - говорит Карлен.

Он рассказал что, поет со дня рождения, пение - его стихия. «С года я был неравнодушен к музыкальным инструментам, мои сестры пели, я всегда слушал с их интересом. В результате я выбрал путь пения, со мной занимаются мои сестры, помогая мне на этом поприще делать уверенные шаги», - говорит юный певец.

В первый конкурсный день Карлен исполнил песню «Армения», а на следующий день - «Its my time». Говоря о выбранных песнях, Карлен подчеркивает, что посредством песни «Армения» он хотел международному сообществу рассказать о нашей боли, наших потерях, о родине.

Участники конкурса «Славянский базар», представляющие Армению, в течение последних 3-4 лет выбирались посредством предвыборного этапа в Армении, однако, в этом году выбор армянского участника прошел в другом формате.

«Согласно нашей лицензии, мы должны выбрать делегата нашей страны посредством предвыборного этапа, но, исходя из последних событий и условий, мы пришли к согласию с оргкомитетом конкурса и Министерством культуры Беларуси, чтобы в этом году не проводить предвыборный этап. Они согласились, что примут наше решение», - сказал Вреж Киракосян, руководитель армянской делегации на ежегодном международном конкурсе-фестивале «Славянский базар». 12-летнего Карлена он нашел в студии «Трио» Григора Даниеляна и Рипсиме Елинян.

Получив согласие оргкомитета конкурса и Министерства культуры Беларуси, руководитель армянской делегации приступил к работе и в разных студиях слушал лучших воспитанников.

«После прослушивания в разных студиях выбор пал на «Трио», где занимался Карлен, но там был и другой талантливый мальчик. Мы сомневались в выборе. Была девушка из другой студии, которая нам тоже понравилась. После недели прослушиваний я решил остановить выбор на двух мальчиках, которых я уже слышал acapella, и, учитывая некоторые обстоятельства, мы выбрали Карлена Маргаряна», - рассказал руководитель армянской делегации.

По словам Врежа Киракосяна, выбора песен тоже был непростым, особенно армянских песен. «После долгого обсуждения мы пришли к выводу, что на данный момент песня «Айастан» - это правильный выбор, которым мы хотим сказать, что армянин всегда может встать на ноги», - говорит Вреж Киракосян и признается, что в этом году вообще не хотели участвовать в конкурсе , потом передумали.

«На нас лежит огромная ответственность - жить и представлять нашу нацию. Правда, судьба нас обрекла на геноцид, потери, предательства, но я понял, что у нас есть работа, мы существуем, мы будем жить, чтобы пережить потери, которые мы никогда не вернем. Мы должны участвовать и вернуться с победой», - подчеркивает Вреж Киракосян и добавляет, что участник Армении обязательно займет какое-либо место, но для нас предпочтительнее первое или главный приз, так обычно возвращаются наши участники.

«Я уверен, что мы вернемся с победой. Мы еще раз докажем миру, что наша сила в нашей культуре», - заключает Вреж Киракосян, руководитель армянской делегации на международном конкурсе «Славянский базар».