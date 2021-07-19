На сегодняшний день от Covid-19 проведено 131 080 прививок

С начала вакцинации от COVID-19 в Армении по состоянию на 18 июля проведено 131 080 прививок, из которых первая доза составляет 94 560 вакцинаций, вторая - 36 520.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минздрав Армении.

В министерстве напомнили, что вакцинами «АстраЗенека», «Спутник-V» и «Коронавак» прививаются граждане старше 18-лет, на добровольной основе.

Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели, по субботам и воскресеньям - с 10:00 до 16:00 установлено дежурство.

Необходимо заранее позвонить в выбранную поликлинику, независимо от регистрации, и записаться на вакцинацию. Также могут быть вакцинированы иностранные и граждане. Прививки бесплатные.