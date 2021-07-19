Вторая олимпийская делегация Армении отправилась в Токио

ЕРЕВАН, 19 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Вторая олимпийская делегация Армении отбыла в Токио. Как сообщает «Арменпресс», в Токио отправились пловцы Варсеник Манучарян, Артур Барсегян, их тренер Армине Аветисян, дзюдоист Фердинанд Карапетян, тренер Оганес Давтян, штангисты Симон Мартиросян, Изабелла Яйлян, тренер Виген Хачатрян, боксеры Корюн Согомонян, Ованес Бачков Арман Дарчинян - со вторыми тренерами сборной Робертом Петросяном и Кареном Казаряном.

Ранее в Токио вылетели член сборной Армении по стрельбе, единственный стрелок на Играх Эльмира Карапетян, тренер сборной Сейран Никогосян, а также врачи олимпийской сборной Армении Давид Мосинян и Арутюн Празян.

24 марта 2020 года было объявлено о переносе 32-х летних Олимпийских игр в Токио. Они начнутся 23 июля 2021 года и закончатся 8 августа.

Путевки для представления Армении на Олимпийских играх завоевали 17 спортсменов - борцы греко-римского стиля Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Карапет Чалян (77 кг), Артур Алексанян (97 кг), борцы вольного стиля Арсен Арутюнян (57 кг) Вазген Теванян (65 кг), боксеры Корюн Согомонян (52 кг), Ованес Бачков (63 кг), Арман Дарчинян (75 кг), гимнаст Артур Давтян, стрелок Эльмира Карапетян, штангисты Изабелла Яйлян (59 кг), Симон Мартиросян (10 кг). ), дзюдоист Фердинанд Карапетян (73 кг), чемпион в тройном прыжке Левон Агасян, пловцы Артур Барсегян и Варсеник Манучарян.