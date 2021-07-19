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Более 470 тыс. гектаров земли охвачены природными пожарами на западе США

Более 470 тыс. гектаров земли охвачены природными пожарами на западе США

Более 470 тыс. гектаров земли охвачены природными пожарами на западе США. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в воскресенье на своем сайте Национальный межведомственный пожарный центр, базирующийся в штате Айдахо.

По его информации, на данный момент зафиксированы 80 крупных природных пожаров. Общая площадь горения на территории 13 штатов составляет свыше 475,9 тыс. гектаров. С начала года в результате природных пожаров разной степени в США выгорело более 1 млн гектаров земли.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Монтана, где зафиксированы 18 крупных возгораний. В Айдахо насчитывается 17 крупных пожаров, В Калифорнии и Орегоне - по 9. Данных о пострадавших или погибших пока не поступало.


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