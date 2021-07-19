Более 470 тыс. гектаров земли охвачены природными пожарами на западе США. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в воскресенье на своем сайте Национальный межведомственный пожарный центр, базирующийся в штате Айдахо.

По его информации, на данный момент зафиксированы 80 крупных природных пожаров. Общая площадь горения на территории 13 штатов составляет свыше 475,9 тыс. гектаров. С начала года в результате природных пожаров разной степени в США выгорело более 1 млн гектаров земли.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в штате Монтана, где зафиксированы 18 крупных возгораний. В Айдахо насчитывается 17 крупных пожаров, В Калифорнии и Орегоне - по 9. Данных о пострадавших или погибших пока не поступало.