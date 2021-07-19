“Новая книга” -20/21: Новинки для летнего чтения

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Переводная литература

Нарине Абгарян: Симон

В небольшом армянском селе Берд умирает каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался уважением окружающих, прославился любовными приключениями. Симон очень любил женщин. Каждому новому роману он отдавался полностью, восхищался, обожествлял, ревновал, но, тем не менее, ему удавалось с достоинством прощаться.

В этом причина, что на его похороны приходят все его любимые женщины: разнаряженная Мушеганц Софья, Тевосанц Элиза, в нарядах, присланных сыновьями из Америки, гордячка Трчканц Сусанна, вдова Сильва, удачно выдавшая дочку замуж в Россию, и конечно законная жена Симона, терпевшая любвеобильную натуру мужа.

Все эти женщины очень разные, но вскоре становится ясно, что у них больше общего, чем просто любовь к одному и тому же мужчине, что для каждой из них встреча с Симоном оказалась судьбоносной.

Перевод: Наира Хачатрян; редактор: Маргарит Саркисян; книгу издал “Newmag”.

Детская литература

Джоан Роулинг: Квиддич с древности до наших дней

Книга Джоан Роулинг “Квиддич с древности до наших дней” посвящена самому популярному и любимому в волшебном мире виду спорта. Работа обобщает историю создания и развития квиддича, его распространения на разных континентах, правила игры и функции игроков. Книга приправлена юмористическими эпизодами и остроумными комментариями.

Перевод с английского Алвард Дживаняна; иллюстрации Томислава Томича; книгу издал “Зангак”.

Документальная литература

Анна Быкова: Самостоятельный ребенок или как стать “ленивой мамой”

Статья “Я ленивая мама” в интернете была опубликована несколько лет назад и до сих пор циркулирует там. Она была распространена на всех родительских форумах, вызывала бурные дискуссии и споры. Оказывается, сегодня многих беспокоит и независимость детей, и инфантильность подрастающего поколения. Свой взгляд на решение проблемы предлагает детский и семейный психолог Анна Быкова. Вам нужно, чтобы ваш ребенок стал самостоятельным. Он никогда не будет независимым, если вы всегда будете подсказывать, помогать, советовать. Все, что вам нужно делать, это регулярно включать “ленивую маму”, понимая, что это в интересах ребенка.

Перевод: Рипсиме Мадоян; редактор: Анжела Авагян; книгу издал “Антарес”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.