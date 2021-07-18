Число жертв оползня в Японии выросло до 18 человек

Гибель еще трех человек после мощного оползня, сошедшего в начале июля в японской префектуре Сидзуока, была подтверждена в воскресенье, таким образом число жертв увеличилось до 18, передает телеканал NHK.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о 15 погибших. До сих пор не удается установить местонахождение 12 человек.

Около 10 утра 3 июля в городе Атами префектуры Сидзуока к юго-западу от Токио сошел мощный оползень. В районе бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.

Сразу после бедствия власти города сообщали, что, по неуточненным данным, число пропавших без вести составляет около 20. Однако позже выяснилось, что в пострадавшем районе по документам проживали 215 человек. В результате оползня было снесено около 130 домов. Более 500 человек временно были размещены в гостиницах.