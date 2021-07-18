Немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений: Меркель о последствиях наводнения

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала сюрреалистичной картину, которую она увидела в районах, наиболее пострадавших от разрушительного наводнения, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Это ужасно. Хочу сказать, что немецкий язык едва ли знает слова для описания причиненных разрушений", - сказала Меркель в воскресенье журналистам во время посещения города Аденау на западе страны.

"Мы поддержим вас - федеральные и земельные власти будут вместе действовать, чтобы постепенно привести все в порядок в этой прекрасной местности. Уже в среду мы, правительство, примем программу, с тем чтобы вместе с регионом принять меры для скорой помощи, выполнения среднесрочных задач и восстановления инфраструктуры", - подчеркнула Меркель.

Канцлер указала на то, что катастрофа на западе ФРГ показала необходимость более пристального внимания к проблемам изменения климата. Она пообещала, что власти будут проводить долгосрочную политику, "которая будет учитывать природу и климат в большей степени, нежели в последние годы". "Это будет необходимо", - считает Меркель. Глава правительства пообещала прибыть в зону бедствия еще раз в конце августа.

В свою очередь премьер-министр Рейнланд-Пфальца Малу Драйер отметила, что поиски пропавших без вести продолжаются. По ее словам, до сих пор "большое число" жителей района Арвайлер, наиболее пострадавшего от наводнения, не найдены.

На этой неделе ливни, которые шли с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к сильному наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар и Мозель, а также небольшие реки - Эрфт, Зауэр, Прюм, Нимс, Киль. От последствий разгула стихии погибли более 150 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.