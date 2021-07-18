Пашинян и Афеян обсудили программы правительства РА и совместные программы по развитию Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял учредителя и исполнительного директора компаний Flagship Pioneering и Moderna Therapeutics, соучредителя гуманитарной инициативы “Аврора” Нубара Афеяна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, Никол Пашинян приветствовал г-на Афеяна и отметил: “Уважаемый господин Афеян, рад видеть Вас. В последний раз мы встречались до эпидемии коронавируса, верно? Должен отметить, что за это время много событий произошло и в мире, и в нашем регионе, и на нашей Родине.

Мы с большим волнением и воодушевлением следили за Вашим вкладом в борьбу с коронавирусом, а также радовались Вашим успехам, которых в этой области достигли Вы и Ваша компания.

В связи с эпидемией коронавируса в этот период мы считаем, что ситуация управляемая, приобретенный опыт многому нас научил. Сейчас мы стараемся провести как можно больше вакцинаций среди наших граждан.

Так получилось, что мы вакцинируем также иностранцев. Я надеюсь сегодня услышать Ваше мнение и прогнозы относительно дальнейшего поведения коронавируса и о том, насколько появление вакцин позволит считать проблему решенной, в какой степени она уже находится в стадии управляемости и какие непредсказуемые возможности и угрозы еще существуют.

Конечно, мы и прежде обсуждали вопросы, связанные с нашей общенациональной повесткой, стратегией перспектив развития Армении. Уверен, что сегодня мы обсудим и эти темы.

Я еще раз приветствую Вас и рад Вас видеть”.

В свою очередь, Нубар Афеян отметил: “Спасибо, господин премьер-министр. Поздравляю Вас с выборами и успехами, с тем, что нация, страна смогла продолжить справедливый, образцовый вариант выборов, что было подтверждено. Это очень хороший знак для нашего будущего.

Я знаю, что вследствие кризисов прошедшего года много проблем стоят как перед страной, так и перед народом. Надеюсь, мы сможем побеседовать о разных подходах к будущему. То есть, обсудим, как сделать будущее ярче и эффективнее, работая сообща”.

Никол Пашинян и Нубар Афеян обсудили вопросы, связанные с национальной повесткой дня, программами правительства Армении, совместными программами, направленными на развитие страны.