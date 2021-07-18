СМИ: ВВС США нанесли удары по сирийско-иракской границе с применением беспилотников

Американские ВВС нанесли серию ударов по позициям иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" на границе Ирака и Сирии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Hadath, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, ударам подверглись перевозившие оружие транспортные средства 14-й бригады шиитского ополчения, одно из которых сильно пострадало. О жертвах и раненых среди бойцов "Аль-Хашд аш-Шааби" информации не поступало.

Между тем, как сообщило сирийское государственное агентство SANA, удару беспилотника также подвергся и грузовой автомобиль с продовольствием в районе расположенного неподалеку от границы с Ираком города Бу-Кемаль в провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки транспортное средство было разрушено, о жертвах и пострадавших не сообщается.

По данным ТАСС, это не первый подобный инцидент с участием американских военных за последнее время. Так, в ночь на 28 июня самолеты ВВС США нанесли авиаудары по позициям "Аль-Хашд аш-Шааби" на границе Ирака и Сирии. В результате атаки погибли не менее четырех бойцов ополченцев. Кроме того, как информировало SANA, в Сирии погиб ребенок, еще три человека получили ранения. В ответ вооруженные группировки так называемого иракского сопротивления (объединение шиитских ополчений в арабской республике) объявили ВС США "открытую войну" с проведением конкретных операций, направленных против американского присутствия в стране.