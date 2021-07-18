Спасатели разъединили  Opel Astra G и врезавшийся в него в гараже  Range Rover

18 июля в 10:57 часов в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Степаняна и Молдовакан в Ереване произошло ДТП: автомобиль врезался в другой автомобиль, припаркованный в гараже.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехал спасательный отряд для проведения специальных работ Центра специальных спасательных операций Управления спасательных сил МЧС.

Выяснилось, что автомобиль Range Rover (водитель - M․M․, 1998 г/р) съехал с проезжей части и врезался в припаркованный в гараже автомобиль Opel Astra G (водитель Г․E․).

Согласно источнику, спасатели разъединили машины и вывезли из гаража автомобиль Range Rover.