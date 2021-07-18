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Спасатели разъединили  Opel Astra G и врезавшийся в него в гараже  Range Rover

Спасатели разъединили  Opel Astra G и врезавшийся в него в гараже  Range Rover

18 июля в 10:57 часов  в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц  Степаняна и Молдовакан в Ереване произошло ДТП: автомобиль врезался в другой автомобиль, припаркованный в гараже.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место  выехал    спасательный отряд  для  проведения специальных работ Центра специальных спасательных операций Управления спасательных сил МЧС. 

Выяснилось, что автомобиль  Range Rover  (водитель - M․M․, 1998 г/р) съехал с проезжей части и врезался в припаркованный в гараже автомобиль  Opel Astra G (водитель  Г․E․). 

Согласно источнику, спасатели разъединили машины и вывезли из гаража автомобиль Range Rover.

 

 


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