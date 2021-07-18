Пожар у села Геги локализован

18 июля в 14:10 часов спасатели из пожарно-спасательного отряда Областного управления спасательной службы МЧС РА купировали пожар на горящей травянистой территории у озера села Геги. Сгорело около 20 га растительности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 18 июля 5 спасателей пожарно-спасательного отряда Сюникского областного управления Спасательной службы МЧС РА возобновили работы по тушению пожара возле очага возгорания близ озера у села Геги.

«Пожар был локализован в 14:10. Сгорело около 20 га растительности.

Напомним, что 17 июля в 14.08 часов в Сюникский региональный кризисный центр поступил сигнал о том, что у озера в селе Геги горит покрытый травой участок.

На место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда районного управления Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что горит около 17 га растительности.

В связи с наступлением темноты и непроходимостью местности пожарные и сотрудники ГНКО «Зангезурский биосферный заповедник» установили дежурство», - говорится в сообщении.