Из-за вторжения горячих потоков воздуха из Сахары температура в Армении повысится до +40 ․․․ + 42 градусов

Из-за проникновения тропических потоков теплого воздуха из пустыни Сахара 18-20 июля на всей территории Армении температура воздуха повысится на 8-10 градусов.

19-21 июля в Араратской долине и ее предгорьях, а также в предгорьях Вайоц Дзора, в долинах Сюника, в Ереване, температура в дневные часы достигнет +40 ․․․ + 42 градуса.

В указанных зонах также ожидается высокая степень пожароопасности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 18, 22-23 июля, во второй половине дня в некоторых районах ожидаются дождь, гроза, местами – град. 19-21 июля погода будет без осадков.

Ветер юго-западный, со скоростью 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м / с.

Во второй половине дня 18-20 июля температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов.

Согласно источнику, вечером 18 июля в Ереване ожидаются кратковременные дожди и грозы в некоторых частях города, во время грозы ветер усилится до 18-20 м / с. 19-23 июля ожидается погода без осадков.