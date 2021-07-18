Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июль

В районе озера Геги Сюникской области горит 17 га растительности  

В районе озера Геги Сюникской области горит 17 га растительности  

18 июля 5 спасателей  пожарно-спасательного отряда Сюникского областного управления Спасательной службы МЧС РА возобновили работы по тушению пожара возле очага возгорания близ озера у села Геги.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,   17 июля в 14.08 часов в  Сюникский региональный кризисный центр поступил сигнал о том, что у озера в селе Геги горит покрытый травой участок. 

На место   выехали 3  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда районного  управления Спасательной  службы  МЧС РА. 

Согласно источнику, выяснилось, что горит около 17 га растительности.

В связи с наступлением темноты и непроходимостью местности пожарные и сотрудники ГНКО «Зангезурский биосферный заповедник» установили дежурство.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации