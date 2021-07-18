 В ДТП в 6-м массиве Нор Норка пострадали 4 человека

17 июля в 23:55 часов в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступил сигнал о том, что в 6-м массиве Нор Норка, недалеко от Военного университета имени Вазгена Саркисяна, произошла авария, есть пострадавшие.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, к месту происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Центра управления кризисными ситуациями МЧС.

Выяснилось, что недалеко от перекрестка 3-го переулка и улицы Шопронской автомобиль Nissan Skyline (водитель A․T.) съехал с полосы движения, столкнувшись с автомобилем Nissan Tiida (водитель A․A․), затем врезался в припаркованный грузовик Scania.

До прибытия спасателей пассажиры Nissan Skyline М․Г. (1995 г/р) и Л.С. (1999 г/р) были госпитализированы в МЦ «Эребуни», где врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

Спасатели поднесли водителя автомобиля Nissan Skyline и М․Т. (1995 г/р) к машине скорой помощи. Их госпитализировали в МЦ «Эребуни», где врачи оценили их состояние как среднетяжелое.

Спасатели обесточили и перекрыли подачу газа в автомобиле Nissan Skyline.