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 В ДТП в 6-м массиве Нор Норка пострадали 4 человека

 В ДТП в 6-м массиве Нор Норка пострадали 4 человека

17 июля в 23:55 часов  в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступил  сигнал о том, что в 6-м массиве Нор Норка, недалеко от Военного университета имени Вазгена Саркисяна, произошла авария, есть пострадавшие.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, к месту происшествия выехал   боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления  Центра управления кризисными ситуациями МЧС.  

Выяснилось, что недалеко от перекрестка    3-го переулка и улицы Шопронской   автомобиль  Nissan Skyline  (водитель A․T.) съехал с полосы движения, столкнувшись с автомобилем  Nissan Tiida (водитель A․A․), затем врезался  в припаркованный грузовик  Scania.

До прибытия спасателей   пассажиры  Nissan Skyline  М․Г. (1995 г/р)  и Л.С. (1999 г/р) были  госпитализированы в МЦ «Эребуни», где врачи оценили их состояние как удовлетворительное. 

Спасатели   поднесли водителя автомобиля  Nissan Skyline  и  М․Т. (1995 г/р)  к машине скорой помощи. Их госпитализировали в МЦ «Эребуни», где врачи оценили их состояние как среднетяжелое.

Спасатели обесточили  и перекрыли подачу  газа в автомобиле  Nissan Skyline.

 

 


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