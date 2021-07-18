Партия  «Айоц Айреник» обжалует решение КС по результатам выборов в ЕСПЧ

Партия «Айоц Айреник» намерена обжаловать решение Конституционного суда РА по результатам досрочных парламентских выборов в Европейском суде по правам человека.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт партии в Facebook.

17 июля Конституционный суд оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии Республики Армения по результатам внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года.

Решение Конституционного суда зачитал председатель Конституционного суда Арман Диланян. «Данное решение окончательное и вступает в силу с момента опубликования», - сказал Диланян.

Он сообщил, что полный текст решения будет опубликован на сайте Конституционного суда в течение трех дней, определенных законом, и будет разослан сторонам.

Конституционный суд постановил объединить обращения блоков «Айастан», «Честь имею», партий «Зартонк» и “Айоц Айреник” по оспариванию результатов выборов, поскольку в касаются одного того же вопроса. Судебный процесс по объединенному делу начался 9 июля.