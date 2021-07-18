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Партия  «Айоц Айреник» обжалует решение КС по результатам выборов в ЕСПЧ

Партия  «Айоц Айреник» обжалует решение КС по результатам выборов в ЕСПЧ

Партия  «Айоц Айреник» намерена  обжаловать решение Конституционного суда РА по результатам досрочных парламентских выборов в Европейском суде по правам человека. 

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает сайт  партии в Facebook. 

17 июля Конституционный суд  оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии Республики Армения по результатам внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года.

Решение Конституционного суда зачитал председатель Конституционного суда Арман Диланян. «Данное решение окончательное и вступает в силу с момента опубликования», - сказал Диланян. 

Он сообщил, что полный текст решения будет опубликован на сайте Конституционного суда в течение трех дней, определенных законом, и будет разослан  сторонам.

Конституционный суд постановил объединить обращения блоков «Айастан», «Честь имею», партий «Зартонк»  и “Айоц Айреник” по  оспариванию результатов выборов, поскольку в касаются одного  того же вопроса. Судебный процесс по объединенному делу начался 9 июля.


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