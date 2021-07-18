Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июль

Будет отключена  вода в двух селах Араратской области и  спадет давление в Малатии- Себастии

Будет отключена  вода в двух селах Араратской области и  спадет давление в Малатии- Себастии

В связи с аварией на водопроводе, 18 июля с 11:00 до 18:00 часов  на верхних этажах многоквартирных домов в Ереване, в административном районе Малатия-Себастия будет наблюдаться падение давления воды.

Подача воды будет прекращена  в селах Хачпар и Азаташен Араратской области.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Фонда развития Армении. 

«Компания приносит  извинения потребителям за доставленные неудобства и заранее благодарит их за понимание», - говорится в заявлении.


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