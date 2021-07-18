Будет отключена  вода в двух селах Араратской области и  спадет давление в Малатии- Себастии

В связи с аварией на водопроводе, 18 июля с 11:00 до 18:00 часов на верхних этажах многоквартирных домов в Ереване, в административном районе Малатия-Себастия будет наблюдаться падение давления воды.

Подача воды будет прекращена в селах Хачпар и Азаташен Араратской области.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Фонда развития Армении.

«Компания приносит извинения потребителям за доставленные неудобства и заранее благодарит их за понимание», - говорится в заявлении.