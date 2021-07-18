COVID-19: в Армении зарегистрировано 132 новых случая, 89 человек выздоровели, 7 – скончались 11:07

По данным на 11:00 часов 18 июля, в Армении в целом зарегистрировано 227 430 случаев заболевания, из них 218 331 случай выздоровления, 4566 — смерти.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения Республики Армения, в настоящее время на лечении от коронавируса проходит 3421 пациент. Всего было проведено 1 267 617 тестов.

По данным источника, 17 июля было проведено 4224 теста, из которых подтверждено 132 новых случая заболевания коронавирусом. 89 пациентов выздоровели, 7 - умерли

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания.

Общее количество таких случаев - 1112.