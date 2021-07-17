Конституционный суд оставил в силе решение ЦИК по результатам выборов

Конституционный суд оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии Республики Армения по результатам внеочередных парламентских выборов 20 июня 2021 года.

Как передает Арменпресс, решение Конституционного суда зачитал председатель Конституционного суда Арман Диланян. «Данное решение окончательное и вступает в силу с момента опубликования», - сказал Диланян.

Он сообщил, что полный текст решения будет опубликован на сайте Конституционного суда в течение трех дней, определенных законом, и будет разослан сторонам.

Конституционный суд постановил объединить обращения блоков «Айастан», «Честь имею», партий «Зартонк» («Пробуждение») и “Айоц Айреник” по оспариванию результатов выборов, поскольку в касаются одного того же вопроса. Судебный процесс по объединенному делу начался 9 июля.