Наапетян видит перевооружение и модернизацию армянской армии только в сотрудничестве с Россией

По мнению эксперта по обороне и безопасности, полковника запаса Айка Наапетяна, в 2020 году 44-дневная война, в результате которой Армения потеряла часть Арцаха, была в некотором смысле одним из очагов противостояния между Россией и США, развивающегося с 2007 года.

Как передает Арменпресс, выступая на конференции «Поствыборная Армения. Реалии и ожидания» в формате «мозгового штурма», эксперт выразил мнение, что вывод войск НАТО из ряда стран региона опасен и для Армении, поскольку вакуум безопасности сразу заполняет Турция, которая активно участвовала в войне против Арцаха.

«Это факт: вывод войск НАТО из какой-либо страны обусловлен установлением полного контроля этой страны турецкими вооруженными силами и увеличением зон боевых действий в регионе. Армения также может стать жертвой этой политики, если не углубит военное и военно-техническое сотрудничество со своим единственным надежным союзником в области безопасности - Россией, новые базы, и не будут созданы пункты 102 военной базы в приграничье с Ираном, Нахичеваном и Турцией», - считает эксперт. Он подчеркнул, что Армения столкнется с этими вызовами. И чтобы нейтрализовать их, нужно заранее подготовиться к встрече с опасностью, угрожающей армянской государственности.

По словам полковника Айка Наапетяна, независимо от того, какая именно политическая сила находится у власти в Армении, все работы по созданию профессиональных формирований, модернизации вооружения и обучению кадров в соответствии с новыми реалиями времени должны проводиться только с соответствующими структурами и профессиональными силами и группами Вооруженных сил РФ.

Конференция на тему «Поствыборная Армения. Реалии и ожидания» в формате «мозгового штурма» была организована исследовательско-аналитической о/о «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом