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Наапетян видит перевооружение и модернизацию армянской армии только в сотрудничестве с Россией

Наапетян видит перевооружение и модернизацию армянской армии только в сотрудничестве с Россией

По мнению эксперта по обороне и безопасности, полковника запаса Айка Наапетяна, в 2020 году 44-дневная война, в результате которой Армения потеряла часть Арцаха, была в некотором смысле одним из очагов противостояния между Россией и США, развивающегося с 2007 года.

Как  передает Арменпресс, выступая на  конференции   «Поствыборная Армения. Реалии и ожидания»  в  формате «мозгового штурма», эксперт   выразил мнение, что вывод войск НАТО из ряда стран региона опасен и для Армении, поскольку вакуум безопасности сразу заполняет Турция, которая активно участвовала в войне против Арцаха. 

«Это факт: вывод войск НАТО из  какой-либо страны обусловлен установлением полного   контроля  этой страны турецкими вооруженными силами и увеличением зон боевых действий в регионе.  Армения также может стать жертвой этой политики, если не углубит военное и военно-техническое сотрудничество со своим единственным надежным союзником в области безопасности - Россией, новые базы, и  не будут созданы пункты 102 военной базы в приграничье с Ираном, Нахичеваном  и Турцией», - считает эксперт. Он подчеркнул, что Армения столкнется с этими вызовами. И чтобы нейтрализовать их, нужно заранее подготовиться к встрече с опасностью, угрожающей армянской государственности.

По словам полковника Айка Наапетяна, независимо от того, какая именно  политическая сила находится у власти в Армении, все работы по созданию профессиональных формирований, модернизации вооружения и обучению кадров в соответствии с новыми реалиями времени должны проводиться только с соответствующими структурами и профессиональными силами и группами  Вооруженных сил РФ. 

Конференция на тему «Поствыборная Армения. Реалии и ожидания»  в  формате «мозгового штурма»  была организована исследовательско-аналитической о/о «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом

 

 


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