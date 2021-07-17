Часть финансовой помощи ЕС будет направлена на усиление устойчивости южной части Армении

Усиление устойчивости южной части Армении, поддержка малого и среднего бизнеса, программа «Зеленый Ереван» - исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване обозначил направления, на которые будет потрачена помощь ЕС в размере 2,6 миллиарда долларов. Первое направление - поддержка малого и среднего бизнеса.

«При этом, хочу подчеркнуть, что здесь очень важную роль играют инновации в малом и среднем бизнесе. Мы поддержим модернизацию малого и среднего бизнеса и его соответствие международным стандартам. При придаем важность экономической активности и лидерству женщин. Большинство нашего населения составляют женщины, и очень важно, чтобы экономический потенциал женщин был полностью вовлечен в экономическое развитие страны», - как передает Арменпресс, сказал Никол Пашинян.

Следующее направление - усиление устойчивости южных регионов Армении. Планируется реализация программы на 80 млн евро, направленной на развитие инфраструктуры. Никол Пашинян отметил, что в ходе предвыборной кампании были подняты ключевые вопросы, связанные с водоснабжением, доступом к пастбищам и другими проблемами. Он отметил, что есть большой потенциал для развития туризма, в этом направлении также планируется работа.

«Следующее направление - это программа “Север-Юг”. Скоро мы объявим тендер на строительство дороги Агарак-Сисиан, где есть туннели и мосты. Это будет беспрецедентный объем строительства и Евросоюз готов предоставить помощь в размере около 600 млн евро. Это очень важно», - сказал Никол Пашинян.

Следующее направление относится к сфере цифровизации, науки и технологий. Есть серьезные планы по строительству школ и детских садов. Никол Пашинян подчеркнул также важность строительства водохранилищ.

Для Еревана предусмотрен отдельный пакет реформ: «Зеленый Ереван» и «Умный управляемый город», в частности, управление дорожным движением с помощью искусственного интеллекта.

«Отдельно выделю восстановление метро, где, кстати, значительную роль сыграл Евросоюз, и мы продолжим работать в этих направлениях. Мы должны продвигать эти программы, и да, мы должны реализовать программы на 2,6 млрд евро в ближайшие 4-5 лет, это будет очень серьезным импульсом для экономического развития Армении», - добавил Никол Пашинян.