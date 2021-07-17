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Часть финансовой помощи ЕС будет направлена на усиление устойчивости южной части Армении

Часть финансовой помощи ЕС будет направлена на усиление устойчивости южной части Армении

Усиление устойчивости южной части Армении, поддержка малого и среднего бизнеса, программа «Зеленый Ереван» - исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване обозначил направления, на которые будет потрачена помощь ЕС в размере 2,6 миллиарда долларов. Первое направление - поддержка малого и среднего бизнеса.  

«При этом, хочу подчеркнуть, что здесь очень важную роль играют инновации в малом и среднем бизнесе. Мы поддержим модернизацию малого и среднего бизнеса и его соответствие международным стандартам. При придаем важность экономической активности и лидерству женщин. Большинство нашего населения составляют женщины, и очень важно, чтобы экономический потенциал женщин был полностью вовлечен в экономическое развитие страны», - как передает Арменпресс, сказал Никол Пашинян.

Следующее направление - усиление устойчивости южных регионов Армении. Планируется реализация программы на 80 млн евро, направленной на развитие инфраструктуры. Никол Пашинян отметил, что в ходе предвыборной кампании были подняты ключевые вопросы, связанные с водоснабжением, доступом к пастбищам и другими проблемами. Он отметил, что есть большой потенциал для развития туризма, в этом направлении также планируется работа.

«Следующее направление - это программа “Север-Юг”. Скоро мы объявим тендер на строительство дороги Агарак-Сисиан, где есть туннели и мосты. Это будет беспрецедентный объем строительства и Евросоюз готов предоставить помощь в размере около 600 млн евро. Это очень важно», - сказал Никол Пашинян.

Следующее направление относится к сфере цифровизации, науки и технологий. Есть серьезные планы по строительству школ и детских садов. Никол Пашинян подчеркнул также важность строительства водохранилищ.

Для Еревана предусмотрен отдельный пакет реформ: «Зеленый Ереван» и «Умный управляемый город», в частности, управление дорожным движением с помощью искусственного интеллекта.

«Отдельно выделю восстановление метро, где, кстати, значительную роль сыграл Евросоюз, и мы продолжим работать в этих направлениях. Мы должны продвигать эти программы, и да, мы должны реализовать программы на 2,6 млрд евро в ближайшие 4-5 лет, это будет очень серьезным импульсом для экономического развития Армении», - добавил Никол Пашинян.

 

 


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