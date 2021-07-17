В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

17, 19-22 июля на территории Республики Армения осадков не ожидается.

Об этом Арменпресс стало известно с сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения.

Во второй половине дня 18 июля в некоторых регионах ожидаются дождь с грозой, в некоторых районах - град.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м / с. Во второй половине дня 17-20 июля температура воздуха постепенно повысится на 10-12 градусов.

17, 19-22 июля в Ереване осадков не ожидается. Вечером 18 июля в некоторых районах города ожидаются кратковременные дожди и грозы, во время грозы ветер усилится до 18-20 м / с.