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В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

В ближайшие дни в Армении осадков не ожидается

17, 19-22 июля на территории Республики Армения осадков не ожидается. 

Об этом  Арменпресс  стало известно  с сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения. 

Во второй половине дня 18 июля в некоторых регионах ожидаются дождь с грозой, в некоторых районах - град.

Ветер  юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра до   18-23 м / с. Во второй половине дня 17-20 июля температура воздуха постепенно повысится на 10-12 градусов. 

17, 19-22 июля в Ереване осадков не ожидается. Вечером 18 июля в некоторых районах города ожидаются кратковременные дожди и грозы, во время грозы ветер усилится до 18-20 м / с.

 

 


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