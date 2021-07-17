Пашинян считает политику Азербайджана угрозой не только безопасности Армении, но и всего региона

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян подчеркивает, что Азербайджан пытается создать ложное впечатление, будто Армения против мирных переговоров, мира, демаркации, в то время как действительность совсем иная.

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Ереване, отвечая на вопрос Арменпресс о возможностях установления мира в регионе и деструктивных действиях президента Азербайджана.

«У нас есть четкая позиция по приграничной ситуации, мы готовы занять конструктивную позицию. На заседании Совета безопасности я представил предложение о зеркальном отводе войск и их возвращении на постоянные места дислокации. Сейчас мы ведем переговоры в этом направлении, о развертывании российских пограничников и международных наблюдателей, проведении делимитационных и демаркационных работ под международной эгидой.

Во время беседы с господином Мишелем я подтвердил, что мы приветствуем и выражаем нашу готовность действовать в соответствии с заявлением сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля. Фактически, здесь мы можем сказать, что взгляды международного сообщества и наши взгляды совпадают, потому что после 12 мая ряд стран выступили с заявлениями и оценками, Европарламент принял резолюцию по этому вопросу. И эти сформулированные подходы совпадают с нашими представлениями», - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра обратил внимание на то, что Азербайджан, по сути, имеет территориальные претензии к большинству своих соседей. Он подчеркнул, что дело здесь не только в Армении.

«Сейчас они говорят о Западном Азербайджане, Южном Азербайджане и так далее. Список этих азербайджанов очень большой, и я считаю, что это угроза не только безопасности Армении, но и всего региона. Это не просто вопрос политической риторики.

Когда мы изучаем то, что преподают в азербайджанских школах, мы видим агрессивную политику по отношению к соседям. Не говоря уже о недавно открывшемся так называемом позорном парке трофеев, куда водят детей на экскурсии. Таким образом, в рейтинге ненависти к своим соседям Азербайджан ставит на первое место Армению и армян. Я поднимаю этот вопрос, чтобы подчеркнуть нашу готовность установить длительный мир и стабильность в регионе.

Мы готовы начать переговоры на основе известных, как их назвали сопредседатели, сторонам принципов в соответствии с заявлением сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля. И я рад, что господин Мишель сегодня также говорил о важности уточнения статуса Нагорного Карабаха, потому что это краеугольный камень урегулирования конфликта», - сказал Никол Пашинян.

Он также отметил, что Армения готова приступить к работам по демаркации и делимитации границ при наличии соответствующих условий. По словам Никола Пашиняна, наличие пленных в условиях, когда Азербайджан взял на себя письменное обязательство вернуть всех, конечно, существенно нарушает атмосферу сотрудничества. Это важная повестка дня, вокруг которой, по словам Никола Пашиняна, должны быть приложены усилия.