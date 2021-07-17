Задержаны 16 молодых членов АРФД, проводивших акцию перед зданием правительства

17 июля 16 участников акции протеста перед зданием правительства были задержаны и доставлены в отделения полиции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Полиции РА.

В полиции заявили, что они были подвергнуты приводу за совершение действий, предусмотренных статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение законного требования военнослужащего или сотрудника полиции).

Студенческий союз "Никол Агбалян" АРФ Дашнакцутюн выступил с заявлением по этому поводу, в котором говорится, что студенческий союз АРФ "Никол Агбалян" и Молодежный союз Армении планировал провести мирную информационную кампанию перед зданием правительства, но собравшиеся в большом количестве служащие полицейских войск необоснованно задержали молодых людей.