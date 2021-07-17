Армения готова продолжить сотрудничество с ЕС для реализации институциональных реформ. Пашинян

Несмотря на 44-дневную Арцахскую войну и региональные вызовы, Армения продолжает необратимый путь демократических реформ.

Как передает Арменпресс, об этом исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян сказал в ходе совместной пресс-конференции с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем.

«Хотел бы подчеркнуть, что Европейский Союз является одним из ключевых партнеров Армении в претворении в жизнь этой амбициозной программы реформ. Армения готова продолжить активное сотрудничество с Евросоюзом и странами-членами ЕС, уделяя особое внимание осуществлению институциональных реформ, установлению верховенства закона и укреплению демократических институтов», - подчеркнул Пашинян.

В этом контексте исполняющий обязанности премьер-министра РА отметил важность Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве с ЕС.

«Успешное завершение процесса ратификации соглашения и его вступление в силу – важнейшее событие в отношениях Армения-ЕС», - добавил Пашинян.

По словам премьер-министра РА, Армения также придает важность программе Восточного партнерства, которая является ключевой инициативой в отношениях с Евросоюзом. Правительство Армении серьезно готовится к саммиту, который состоится в декабре, надеясь, что он будет эффективным.