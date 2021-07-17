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Армения готова продолжить сотрудничество с ЕС для реализации институциональных реформ. Пашинян

Армения готова продолжить сотрудничество с ЕС для реализации институциональных реформ. Пашинян

Несмотря на 44-дневную Арцахскую войну и региональные вызовы, Армения продолжает необратимый путь демократических реформ. 

Как  передает Арменпресс, об этом исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян сказал в ходе совместной пресс-конференции с председателем Совета Европы Шарлем Мишелем. 

«Хотел бы подчеркнуть, что Европейский Союз является одним из ключевых партнеров Армении в претворении в жизнь этой амбициозной программы реформ.  Армения готова продолжить активное сотрудничество с Евросоюзом и странами-членами ЕС, уделяя особое внимание осуществлению институциональных реформ, установлению верховенства закона и укреплению демократических институтов», - подчеркнул Пашинян. 

В этом контексте исполняющий обязанности премьер-министра РА отметил важность Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве с ЕС. 

«Успешное завершение процесса ратификации соглашения и его вступление в силу – важнейшее  событие в отношениях Армения-ЕС», - добавил Пашинян. 

По словам премьер-министра РА, Армения также придает важность программе  Восточного партнерства, которая является ключевой инициативой в отношениях с Евросоюзом. Правительство Армении серьезно готовится к саммиту, который состоится в декабре, надеясь, что он будет эффективным.


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