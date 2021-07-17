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Баку отказывается предоставить коридор для железной дороги РА-Грузия-Азербайджан- РФ. Пашинян

Баку отказывается предоставить коридор для железной дороги РА-Грузия-Азербайджан- РФ. Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян в ходе переговоров с председателем Совета Европы заявил, что первоочередным приоритетом является немедленное и без предварительных условий возвращение военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц в Азербайджане — в соответствии с  международным гуманитарным правом и трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 г. 

Как  передает Арменпресс, Пашинян заявил об этом на совместной пресс-конференции с Шарлем Мишелем. 

«Хочу подчеркнуть, что позиция Азербайджана по невозвращению военнопленных, заложников и  других удерживаемых лиц  - это не единственный случай нарушения им трехстороннего заявления от 9 ноября. Как известно, заявление от 9 ноября предусматривает разблокирование всей транспортной и экономической инфраструктуры в регионе.  Азербайджан же препятствует этому процессу не только явными угрозами оккупации суверенной территории Армении, но и, вопреки взятым на себя обязательствам, отказывается предоставить Армении коридор для задействования железной дороги Армения-Грузия, Азербайджан-Россия», - сказал Пашинян. 

Премьер-министр РА подчеркнул, что Армения будет проводить последовательную конструктивную работу по разблокированию региональных коммуникаций, восстановлению ранее существующих коммуникационных путей, строительству новых дорог, в частности, трассы Север-Юг, и здесь чрезвычайно важно содействие  Евросоюза.


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