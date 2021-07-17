Необходимо воздерживаться от агрессивной риторики. Шарль Мишель о заявлениях Алиева

Председатель Европейского совета Шарль Мишель коснулся заявлений президента Азербайджана Ильхама Алива, который, с одной стороны, говорит о мире, а с другой - выражает амбиции в отношении территорий Армении.

Как передает Арменпресс, на пресс-конференции, состоявшейся после переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра РА Николом Пашиняном в Ереване, Шарль Мишель, отвечая на вопрос корреспондента Арменпресс о том, что «с одной стороны президент Азербайджана говорит о мире, а с другой - мы видим амбиции в отношении территорий Армении и не видят ли они здесь противоречия, как должна поступить Европа», Мишель подчеркнул, что необходимо воздерживаться от агрессивной риторики, чтобы иметь возможность затронуть все составляющие и элементы, к которым необходимо обратиться и решить.

«Завтра я встречусь также с президентом Азербайджана и постараюсь понять, какую конструктивную, позитивную роль может сыграть Европейский союз в поддержке Минской группы, а также использовать наш опыт. История ЕС также основывается на преодолении прежних конфликтов. Но после преодоления этих конфликтов на уровне ЕС был достигнут очень серьезный прогресс. Мы добились успеха. Сначала это было непросто, но мы смогли шаг за шагом построить эту уникальную политическую программу, основанную на взаимном уважении и сотрудничестве», - сказал Мишель.

Касаясь развития регионального сотрудничества, он особо остановился на проблемах транспортного сектора. «Я знаю, что есть планы по задействованию железной дороги. Это может стать одной из возможных площадок для развертывания диалога. Я не недооцениваю трудности, я понимаю, в чем именно заключаются препятствия и сложности, но здесь важно наличие политической воли. Это не означает, что можно решить все вопросы за один день, конечно, это займет время, возникнут трудности, но первое - это попытаться создать хорошую атмосферу сотрудничества, попытаться понять разные мнения, аргументы и постараться найти возможные решения", - сказал глава Европейского совета Шарль Мишель.