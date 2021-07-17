Азербайджан намерен спровоцировать новые столкновения в Арцахе и на границе с Арменией. Пашинян

Применение силы и массовые преступления не могут разрешить нагорно-карабахский конфликт, урегулирование которого возможно только путем переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — единственного формата, обладающего международным мандатом.

Как передает Арменпресс, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян на совместной с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем пресс-конференции.

«В этом контексте считаю необходимым сослаться на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля, в котором они призвали стороны при первой возможности и на основе хорошо известных принципов, с целью достичь окончательного, всеобъемлющего и прочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, возобновить политический диалог на высоком уровне — под эгидой сопредседателей. Я несколько раз публично приветствовал это заявление о начале мирных переговоров, подчеркивая, что Армения готова возобновить переговоры, однако от Азербайджана реакции не последовало, и по неофициальным данным, Азербайджан намерен спровоцировать новые военные столкновения в Арцахе и на армяно-азербайджанской границе, проявление чего мы видим сегодня на Нахичеванском участке армяно-азербайджанской границы», - сказал Пашинян.

По словам и.о. премьер-министра РА, спровоцированные Азербайджаном инциденты не позволяют также приступить к делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, о чем он также неоднократно публично упоминал, в том числе во время избирательной кампании.