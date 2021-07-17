COVID-19: в Арцахе подтверждено 5 случаев заболевания

16 июля в Арцахе было проведено 130 тестов, в результате которых подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусом.

Как передает Арменпресс, заявление об этом распространил Минздрав Арцаха.

В настоящее время лечение от коронавируса в стационаре проходят 7 инфицированных, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение на дому.

В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса было обследовано 9680 граждан, 942 теста дали положительный результат теста.

Всего в Республике Арцах подтверждено 2925 случаев заболевания коронавирусом. Проведено 27 632 теста.

Прививки от коронавирусной болезни проводятся в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медобъединении «Аревик», в других районных медицинских объединениях.