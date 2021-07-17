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COVID-19: в Арцахе подтверждено 5 случаев заболевания

COVID-19: в Арцахе подтверждено 5 случаев заболевания

16 июля в Арцахе было проведено 130 тестов, в результате которых подтверждено 5 случаев заболевания коронавирусом. 

Как передает Арменпресс, заявление об этом распространил  Минздрав  Арцаха. 

В настоящее время лечение от коронавируса в стационаре проходят 7 инфицированных, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение на дому.   

В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса было обследовано 9680 граждан,   942 теста дали положительный результат теста. 

Всего в Республике Арцах подтверждено 2925 случаев заболевания коронавирусом. Проведено 27 632 теста.  

Прививки от коронавирусной болезни проводятся в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах, в медобъединении «Аревик», в других районных медицинских объединениях.


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