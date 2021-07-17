Социолог: сравнительный анализ основных положений предвыборных программ парламентских сил РА

Программные подходы трех сил, прошедших парламентские выборы в результате внеочередных выборов - «Гражданский договор», «Айастан» и «Честь имею» - совпадают во многих вопросах, касающихся регионального сотрудничества и экономики по арцахскому вопросу, но есть существенные отличия.

Как передает Арменпресс, в ходе конференции «Поствыборная Армения. Реалии и ожидания», организованной в формате «мозгового штурма», социолог Самвел Манукян, член Евразийского клуба экспертов, заявил, что главной особенностью внутренней ситуации в Армении является ее нестабильность.

«В настоящее время больше не оспаривается, что Армения не может обеспечить свою безопасность от турецко-азербайджанской угрозы в одиночку, без покровительства какой-нибудь сверхдержавы. Очевидно, что в ближайшие годы Россия как гарант безопасности Армении и, следовательно, приоритет внешней ориентации, не имеет альтернативы. Этот факт отражен в программах трех парламентских сил», - сказал он. Этот факт отражен в программах трех парламентских сил », - сказал эксперт, добавив, что, тем не менее, в программах политических сил, участвующих в парламентских выборах, есть существенные различия в распределении приоритетов между странами и международными организациями.

В частности, вторым приоритетом внешней политики «Гражданского договора» являются США, за которыми следуют Европейский Союз и европейские страны.

«Формулируя кратко, внешняя ориентация «Гражданского договора» - это Запад, во главе с США. Такой стратегический подход продлит не только внутреннюю, но и внешнюю нестабильную ситуацию в Армении, серьезно осложнив уровень реализации предвыборной программы власти. В какой-то мере этот процесс может быть компенсирован соответствующими кадровыми назначениями в исполнительной власти», - считает социолог Самвел Манукян.

По словам докладчика, вторым или третьим приоритетом внешней политики блока «Айастан» являются соседи Армении - Грузия и Иран. Четвертым назван Китай.

«Одним словом, ориентация блока «Айастан» - это наши соседи и Китай», - поясняет специалист.

А второй внешнеполитический приоритет блока «Честь имею» составляют региональные структуры во главе с Россией - ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Третий и четвертый приоритеты - это Грузия и Иран.

По мнению эксперта, подходы трех сил к арцахскому вопросу схожи: они включают долгосрочное присутствие российских миротворцев, возобновление переговоров в рамках Минской группы, деоккупацию территории Арцаха и полная реализация права Арцаха на самоопределение.

Особенность подхода ГД состоит в том, что, по его словам, право Арцаха на самоопределение следует рассматривать по принципу «Разделение ради спасения». Партия заявляет, что приоритетом Армении является деоккупация тех территорий, на которых народ Арцаха самоопределился, в первую очередь - возвращение населенных пунктов бывшей НКАО.

Блок «Армения» также делает упор на «восстановление территории Арцаха на основе права на самоопределение», но блок не конкретизирует понятие «территория Арцаха».

Особенность подхода блока «Честь имею» состоит в том, что российские миротворцы в Арцахе должны получить статус представительства ОБСЕ. Кроме того, «Арцаху должны быть возвращены оккупированные территории Шуши, Гадрута, Мартакерта, Мартуни и Аскеранского района, городов Шуши и Гадрут», - сказал социолог Самвел Манукян, добавив, что все три силы принимают положение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года о том, что все коммуникации в регионе должны быть разблокированы.

Что касается сферы экономики, Самвел Манукян считает более важным сослаться на предвыборную программу действующей власти, заявив, что она построена по каждой сфере по принципу «что мы сделали, что будем делать». В частности, в разделе «что мы сделали» есть многочисленные цифровые показатели, которые показывают улучшение экономической ситуации в Армении.

«Остальные разделы предвыборных программ партий имеют структуру, которая вот уже почти два десятилетия использовалась почти всеми партиями как «шаблон» для этой цели. Включены все сферы государственного управления, а также экономическая и социальная. Особое внимание уделяется ликвидации последствий войны, формированию современной армии, реорганизации государственного аппарата, повышению эффективности, теме безработицы, бедности, консолидации потенциала диаспоры и т.д.», - сказал Самвел Манукян.

Касаясь возможного влияния экономической ситуации на поствыборную политическую ситуацию в стране, социолог подчеркнул, что ключом к ожидаемому политическому развитию конфликта являются не столько зарегистрированные успехи, сколько социальное положение населения сегодня и в стране в ближайшем будущем.

Положительные события значительно увеличат эффективность публичных коммуникаций правительства, а отрицательные события - оппозиции. «Рассмотрим только текущую ситуацию и ее возможные тенденции», - спрогнозировал специалист.

Конференция на тему «Поствыборная Армения. Реалии и ожидания» в формате «мозгового штурма» была организована исследовательско-аналитической о/о «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом.