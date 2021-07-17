Шарль Мишель почтил память жертв Геноцида армян

Прибывший в Армению с двухдневным визитом глава Европейского совета Шарль Мишель в сопровождении исполняющего обязанности вице-премьера РА Мгера Григоряна посетил Мемориал Цицернакаберд, где воздал дань памяти жертв Геноцида армян.

Об этом Арменпресс сообщили в офисе Мгера Григоряна.