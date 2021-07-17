Военнослужащему АО Артуру Агасяну посмертно присвоено высшее звание «Герой Арцаха»

«За выдающиеся заслуги перед Республикой Арцах в обеспечении обороны и безопасности родины командир 9-го батальона, моим решением, командиру 6-й роты N-ской в/части Армии обороны Арцаха капитану Артуру Григорию Агасяну посмертно присвоено высшее звание «Герой Арцаха».

Как передает Арменпресс, об этом написал президент Республики Арцах Араик Арутюнян на своей странице в Facebook.

«Это было мое первое решение о присвоении звания Героя при жизни - во время войны, которое еще не было подписано, когда ставшая регулярной моя связь с Артуром оборвалась...

Оборона сложнейшего опорного пункта 6-ой оборонительной линии была возложена именно на его роту. Артур уже был героем, и в этом мы все убедились во время Апрельской четырехдневной войны. Родина высоко оценила подвиги преданного сына Родины, наградив его орденом Боевого креста 2-й степени.

Семья Агасянов, проживающая в арцахском городе Мартуни, помимо Артура потеряла в этой войне и другого сына, Арсена. Утешение от этой великой печали - лишь продолжить незавершенное дело самоотверженных детей.

Разделяя глубокую скорбь всех членов семьи, склоняю голову в память об Артуре, Арсене», - написал Арутюнян.