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Военнослужащему АО Артуру Агасяну посмертно присвоено высшее звание «Герой Арцаха»

Военнослужащему АО Артуру Агасяну посмертно присвоено высшее звание «Герой Арцаха»

«За выдающиеся заслуги перед Республикой Арцах в обеспечении обороны и безопасности родины командир 9-го батальона, моим решением, командиру 6-й роты N-ской в/части Армии обороны  Арцаха капитану Артуру Григорию Агасяну посмертно присвоено высшее звание «Герой Арцаха». 

Как  передает Арменпресс, об этом написал президент Республики Арцах Араик Арутюнян на своей странице в Facebook. 

«Это было мое первое решение о присвоении звания Героя при жизни - во время войны, которое еще не было подписано, когда ставшая регулярной моя  связь с Артуром оборвалась... 

Оборона сложнейшего опорного пункта  6-ой оборонительной линии была возложена именно на его роту. Артур уже был героем, и в этом мы все убедились во время Апрельской четырехдневной войны. Родина высоко оценила подвиги преданного сына Родины, наградив его орденом Боевого креста 2-й степени.  

Семья Агасянов, проживающая в арцахском городе Мартуни, помимо Артура потеряла в этой войне и другого сына, Арсена. Утешение от этой великой печали - лишь продолжить незавершенное дело самоотверженных детей. 

Разделяя глубокую скорбь  всех членов семьи, склоняю голову в память об Артуре, Арсене», - написал Арутюнян.

 


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