COVID-19: в Армении зарегистрировано 187 новых случаев

По состоянию на 11:00 часов 17 июля в Армении подтверждено 227 298 случаев заболевания коронавирусом: из этого числа 218 242 выздоровевших и 4559 скончавшихся. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 3386 пациентов. Всего было проведено 1 263 393 теста.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, 16 июля было проведено 5669 тестов, в результате которых подтверждены 187 новых случаев заболевания коронавирусом. Отмечено 114 случаев выздоровления и 1 случай смерти.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1111.