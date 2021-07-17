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COVID-19: в Армении зарегистрировано 187 новых случаев

COVID-19: в Армении зарегистрировано 187 новых случаев

По состоянию на 11:00 часов  17 июля в Армении подтверждено 227 298 случаев заболевания коронавирусом: из этого числа 218 242 выздоровевших и 4559 скончавшихся. В настоящее время лечение от коронавируса проходят 3386 пациентов. Всего было проведено 1 263 393 теста.    

Как  сообщили Арменпресс в   Министерстве здравоохранения Республики Армения, 16 июля было проведено 5669 тестов, в результате которых  подтверждены 187 новых случаев заболевания коронавирусом. Отмечено 114 случаев выздоровления  и  1 случай смерти. 

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент  болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1111.


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