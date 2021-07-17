Армен Саркисян выразил соболезнование президенту Германии

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил письмо с соболезнованиями президенту Федеративной Республики Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру - в связи с жертвами и разрушениями в результате наводнения в Германии.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Президент Армении выразил президенту Штайнмайеру соболезнования и поддержку, пожелал семьям и близким погибших стойкости и крепости духа, а пострадавшим – скорейшего выздоровления.