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Армен Саркисян выразил соболезнование президенту Германии

Армен Саркисян выразил соболезнование президенту Германии

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил письмо с соболезнованиями президенту Федеративной Республики Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру - в связи с жертвами и   разрушениями  в результате наводнения в Германии. 

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения. 

Президент Армении  выразил президенту Штайнмайеру соболезнования и поддержку, пожелал семьям и близким  погибших стойкости и крепости духа, а пострадавшим – скорейшего выздоровления.


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