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В результате выстрела по неосторожности во время боевого дежурства погиб военнослужащий – МО

В результате выстрела по неосторожности во время боевого дежурства погиб военнослужащий – МО

Министерство обороны Республики Армения сообщает, что 16 июля около 21:40 часов во время  несения  боевого дежурства, в  результате  нарушения  правил обращения с оружием со стороны  сослуживца от выстрела по неосторожности погиб военнослужащий  срочной службы N-ской в/части МО РА, рядовой  Артур ХачатуровичКазарян (2001 г/р).

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, по факту  проводится  предварительное расследование.

«Министерство обороны Республики Армения разделяет глубокую скорбь по утрате и выражает соболезнование членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», - говорится  в  сообщении.


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