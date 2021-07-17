В результате выстрела по неосторожности во время боевого дежурства погиб военнослужащий – МО

Министерство обороны Республики Армения сообщает, что 16 июля около 21:40 часов во время несения боевого дежурства, в результате нарушения правил обращения с оружием со стороны сослуживца от выстрела по неосторожности погиб военнослужащий срочной службы N-ской в/части МО РА, рядовой Артур ХачатуровичКазарян (2001 г/р).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны Республики Армения, по факту проводится предварительное расследование.

«Министерство обороны Республики Армения разделяет глубокую скорбь по утрате и выражает соболезнование членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», - говорится в сообщении.