В Саудовской Аравии начинается священный хадж мусульман

17 июля в Саудовской Аравии, в условиях строгих ограничений в связи с коронавирусом, начинается священное паломничество – хадж, в мусульманские святыни Мекки и Медины.

Как передает Арменпресс, паломничество состоится 17-22 июля этого года.

Уже второй год, как в паломничестве не смогут принять участие жители других стран.

Ожидается, что в паломничестве примут участие около 60 тысяч человек из Саудовской Аравии в возрасте 18-65 лет, прошедших две вакцинации против коронавируса.

Хотя количество паломников в этом году увеличилось по сравнению с прошлогодними 10.000 человек, все же это значительно меньше, чем число паломников, в прежние годы – до пандемии, когда в королевство прибывали миллионы мусульман из разных стран.