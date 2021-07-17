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В Саудовской Аравии начинается священный хадж мусульман

В Саудовской Аравии начинается священный хадж мусульман

17 июля в Саудовской Аравии, в условиях строгих ограничений в связи с коронавирусом,  начинается священное паломничество – хадж, в  мусульманские святыни   Мекки и Медины.   

Как  передает Арменпресс, паломничество состоится 17-22 июля этого года. 

Уже второй год, как  в паломничестве не смогут принять участие жители других стран. 

Ожидается, что в паломничестве примут участие около 60 тысяч человек из Саудовской Аравии в возрасте 18-65 лет, прошедших две вакцинации против коронавируса.  

Хотя количество паломников в этом году увеличилось по сравнению с прошлогодними 10.000 человек, все же это значительно меньше, чем число паломников,   в прежние годы – до пандемии, когда в королевство прибывали  миллионы мусульман из разных стран.


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