В результате наводнений в Западной Германии погибло 133 человека

Число погибших в результате разрушительных наводнений в Западной Германии достигло 133.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила полиция Германии.

Число пропавших без вести - около 1300, к их поиску привлекаются полицейские вертолеты.

В результате наводнения обрушилось большое количество домов, а десятки оказались под угрозой обрушения. В ряде регионов объявлено чрезвычайное положение. Около 100 тысяч человек остались без электричества. В некоторых районах было нарушено водоснабжение.

Минобороны Германии объявило о введении режима военной катастрофы в западной части страны.