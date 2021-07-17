В результате наводнений в Западной Германии погибло 133 человека
10:52, 17 Июль, 2021
Число погибших в результате разрушительных наводнений в Западной Германии достигло 133.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила полиция Германии.
Число пропавших без вести - около 1300, к их поиску привлекаются полицейские вертолеты.
В результате наводнения обрушилось большое количество домов, а десятки оказались под угрозой обрушения. В ряде регионов объявлено чрезвычайное положение. Около 100 тысяч человек остались без электричества. В некоторых районах было нарушено водоснабжение.
Минобороны Германии объявило о введении режима военной катастрофы в западной части страны.
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