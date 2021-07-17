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"Айастани Анрапетутюн". Европейская система ценностей чужда Азербайджану?

"Айастани Анрапетутюн". Европейская система ценностей чужда Азербайджану?

«Последние действия Азербайджана показывают, что он видит себя скорее в ряду азиатских радикальных исламских государств вместе с Пакистаном и Турцией, чем в системе государств с вропейскими ценностями». 

В конечном счете, ведь именно сам Азербайджан подал заявку на интеграцию в европейскую семью, и никакого принуждения в этом направлении не было, поэтому Европе терять особенно нечего, тем более что Баку,  спровоцировав вместе с Анкарой военную агрессию против народа Арцаха и совершив множество военных преступлений, очень далеко ушел от Европы ... "


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