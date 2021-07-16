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Посол Армении и замминистра ИД РФ обсудили вопросы решения насущных задач в районе Нагорного Карабаха

Посол Армении и замминистра ИД РФ обсудили вопросы решения насущных задач в районе Нагорного Карабаха

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин 16 июля принял посла Республики Армения в Москве Вардана Тоганяна по его просьбе.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе встречи обсуждены актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, включая взаимодействие России и Армении на различных многосторонних площадках. 

Особое внимание было уделено проблематике подключения международных гуманитарных организаций и агентств системы ООН в контексте решения насущных задач в районе Нагорного Карабаха.


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