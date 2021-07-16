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Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Армению 

Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Армению 

Исполняющий обязанности вице-премьера Мгер Григорян в международном аэропорту «Звартноц» встретил прибывшего в Армению с двухдневным визитом председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Как сообщает Арменпресс, в рамках визита Шарль Мишель встретится с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. После встречи Никол Пашинян и Шарль Мишель выступят с заявлениями для СМИ по итогам переговоров.

Председатель Европейского совета встретится также с президентом Республики Армения Арменом Саркисяном и посетит мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы отдать дань уважения памяти жертв Геноцида армян.


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