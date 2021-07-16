В Грузии у дома премьера прошла акция протеста

Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" провели в пятницу акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси, они требовали, чтобы премьер ушел в отставку. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Sputnik Грузия.

"Активисты оппозиционной партии "Единое национальное движение" устроили акцию протеста у дома премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси", - пишет агентство.

Участники акции возлагают на Гарибашвили всю ответственность за события 5 июля, когда в столице Грузии произошли беспорядки с избиением журналистов.

"5 июля, когда нужно было защищать права человека и права журналистов, Гарибашвили, наоборот, поощрил насильников", - приводит Sputnik Грузия слова одного из участников протеста.

По данным издания, полиция вывела несколько человек с территории, помешав им делать надписи на асфальте и стенах. Немногочисленная акция вскоре завершилась. Дом, где живет премьер-министр, взят под усиленную охрану полиции.