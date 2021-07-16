И.о. министра здравоохранения Армении в Афинах примет участие в саммите по проблемам COVID-19

И.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян и начальник отдела международных отношений Минздрава Армен Мелконян в Афинах примут участие в саммите, посвященном влиянию эпидемии COVID-19 на психическое здоровье населения и систему предоставления услуг. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте e-gov.am.

Анаит Аванесян и Армен Мелконян будут находиться в Афинах 21-23 июля. Их командировочные расходы берет на себя приглашающая сторона.