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И.о. министра здравоохранения Армении в Афинах примет участие в саммите по проблемам COVID-19

И.о. министра здравоохранения Армении в Афинах примет участие в саммите по проблемам COVID-19

И.о. министра здравоохранения Анаит Аванесян и начальник отдела международных отношений Минздрава Армен Мелконян в Афинах примут участие в саммите, посвященном влиянию эпидемии COVID-19 на психическое здоровье населения и систему предоставления услуг. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на сайте e-gov.am.

Анаит Аванесян и Армен Мелконян будут находиться в Афинах 21-23 июля. Их командировочные расходы берет на себя приглашающая сторона.


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