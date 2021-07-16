Азиатские индексы снизились - 16-07-21

ТОКИО, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.98% и составил 28003.08 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.38% и составил 1932.19 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.71% и составил 3539.30 пункта, а HANG SENG вырос на 0.03% и составил 28004.68 пункта.