Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

Азиатские индексы снизились - 16-07-21

Азиатские индексы снизились - 16-07-21

ТОКИО, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.98% и составил 28003.08 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.38% и составил 1932.19 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.71% и составил 3539.30 пункта, а HANG SENG вырос на 0.03% и составил 28004.68 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации